Garda

Midden iin een prachtige golf ligt de plaats Garda In de jongere steentijd moet er bewoning zijn geweest op deze plek. Tijdens de heerschappij van de Dogen van Venetië heeft men hier de visserijrechten verkregen door betaling van 3075 gouden dukaten in 1452. Deze werden betaald uit inzameling van de sieraden van de vrouwen. In diverse lofdichten van de beroemde Carducci is de geschiedenis bezongen.