Foto-opdracht jubileum





oftewel: een ode aan de foto-opdrachtendichter

300 maal, (bijna) altijd een gedicht Nee, onze huisdichter is nimmer gezwicht Niet altijd was de opdracht te doen met gemak Zie hier, een reden voor gebak Wel, volgens plan gaan we gewoon verder Onder het toeziend dichtend oog van onze herder Hoe meer zielen, hoe meer vreugd En het doet ons allen deugd Benneke verdient een pluim Hij zuigt nimmer, nooit iets uit zijn duim Zonder gedicht is een opdracht niet comple' Mille grazie a te ! Bij de foto's: 3 taarten, misschien in honderd stukjes elk 300 Tsjechische kronen, waarbij het briefje heel toepasselijk is: elkaar de hand willen rijken, om tot een mooi foto-resultaat te komen...