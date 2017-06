Foto-opdracht detail







Wat versta je onder detail? Een specifiek element of een zeer goed uitgewerkt plan: tot in detail? Ik probeer beide weer te geven Foto 1: zeer gedetailleerd uitgewerkt ballonontwerp. Foto 2: een detail van een keepersuitrusting is een handschoen Foto 3: een detail, de tussenstand na 12 minuten is 0-0, maar het is geen detail meer, wanneer je er bij vertelt dat AJAX tegen RKZVC speelt: dan is het een puike prestatie. Deze stand voor D-pupillen bleef nog tien minuten langer op het bord staan. De profs wonnen uiteindelijk met 2-0 van de amateurs na 30 minuten. Foto 4: opmerkelijke details, voor vrijwilligers was het lint wit, voor gastouders roze, passe partouts waren geel, alleen voor zaterdag blauw en voor zondag:......?