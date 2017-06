Finalmente





La maglia rosa De roze trui, eindelijk

Leuk was het om te zien dat de drie ronderenners en -winnaars gezamenlijk op het podium stonden in Maastricht. Een kniesoor die er op zou letten, maar de verspreking van Joop deed Jan de wenkbrauwen al fronsen: Giro en Vuelta, een klein verschil zullen we maar zeggen. Tom, de eerste die deze ronde gewonnen heeft. Bloedstollend. En überhaupt de eerste na 37 jaar die een grote ronde weet te wiinnen. Mi piace - ik vind het leuk.