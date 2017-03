Andere artikelen







Schaduwleeftijd 34





26 maart 1983 , Palmzaterdag

Ik had broodeendjes gehaald in de supermarkt, voor de Palmpasenoptocht. De broodeendjes hebben hun bestemming nooit gehaald.... De vliegles die ik gratis heb gekregen, ik weet er niets van. Negen weken coma, een blinde vlek is het voor mij. Men leefde tussen hoop en vrees. Na mijn ontwaken was er weinig hoop meer. Armen verkalkt, het linkerbeen in een tractie. Een lach op mijn gezicht na verloop van enkele wekenwas een opmerkelijk gegeven: HOOP ! Alles, werkelijk alles, moest opnieuw geleerd worden: ik was weer baby. Een jaar later, na Pasen 1984 stroomde ik in bij mijn oud-klasgenoten. Ondertussen maakte ik gebruik van de blaaspijpjes uit de serie hulpmiddelen van zondag. Hierdoor kreeg ik controle over mijn luchtwegen, huig, neus e.d. Fluitend deed ik het mavo, het havo volgde. Het vwo werd een mislukking. Vervolgens mbo en hbo. Uitgeleerd ben ik nog steeds niet: zoals op mijn blog te lezen is, ben ik in het bezit van een enorme talenkennis: Engels, Duits, Frans, Italiaans, zo nu en dan ben ik zelfs aan het stoeien met de Tsjechische taal: Een mens moet over verschillende grenzen durven te stappen....





Geplaatst op 27 maart 2017 14:58 en 15 keer bekeken

