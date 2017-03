Gribou---Greet 26 mrt 2017 01:20 Mooi dat er hulpmiddelen zijn uitgevonden , we kunnen niet meer zonder .

Ik hoop dat je de blaaspijpjes nu niet meer nodig hebt .

Potlood met puntenslijper was vroeger verplicht dat je dat bij je had op de middelbare school , gebruik ze tegenwoordig maar zelden meer evenals de woordenboeken ... opzoeken op internet is het tegenwoordig .

Een hele mooie serie hulpmiddelen , het was een leuk onderwerp om mee bezig te zijn .

groet Greet