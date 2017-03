foto-opdracht voor 26-03-'17: hulpmiddelen







Dit thema was voor mij niet moeilijk om te bedenken. De reden waarom dit thema appeltje-eitje voor me is: het mij aangedane noodlot, het ongeluk. Ik blijf redelijk abstract met mijn omschrijving, hulpmiddelen zijn er in vele soorten. Zo heb ik hier een blaaspijpje toegevoegd dat mij stimuleerde om mijn lippen goed te tuiten en er was om mijn huig te stimuleren. Doel is om het balletje zo lang mogelijk uit het mandje omhoog te houden. Succes!