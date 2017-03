Lachen, gieren, brullen

Nieuwsuur

Vanavond in de reportage iemand die er over dacht om VVD te gaan stemmen, om de PVV uit te kunnen sluiten. Later volgde het argument dat de hoop er was, dat de verschillen in de maatschappij kleiner zouden worden. Ik kan je een ding vertellen: een stem op de VVD leidt automatisch tot verschillen die GROTER worden. Of bekijk het campagnespotje van Groen Links waar de vloer aangeveegd wordt met het destructieve beleid. Het spotje moet te vinden zijn op de website van de partij. Succes bij een wijze beslissing.