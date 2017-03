Foto-opdracht wenskaarten







Eens kijken wat ik gevonden heb. In een doos vond ik nog een hele oude: 1983 (1). Het is een beterschapskaart. Een verjaarskaart (2), en een kaart voor kinderen om een Tsjechisch tijdschrift (3) te promoten. Kaart vier toont het aloude station van Lievelde, bekend onder de naam Lichtenvoorde-Groenlo, sedert 1876. Jammer genoeg staat het stationsgebouw er niet meer, het is gesloopt in 1989. De kaart was om het thuisfront vakantiegroeten over te brengen. Kaart vijf tenslotte is een kaart die ik zelf goed ken: bezienswaardigheden in Mikulov, Tsjechië.