Keynesiaanse theorie





1936

In 1936 kwam de econoom Keynes met een revolutionaire theorie. Met de formule zal ik u niet belasten, maar in concreto komt het er op neer dat tijdens een crisis NIET bezuinigd, maar geïnvesteerd moet worden. Dit zal de crisis aanzienlijk verkorten. Wanneer de economie een periode van groei doormaakt, moet juist op de winkel gelet worden door de uitgaven niet te ver op te laten lopen. Aangezien het beleid alleen is gericht op het ophouden van de eigen broek door politici, wordt juist tijdens crises hard gesnoeid, met het gevolg dat er steeds meer voedselbanken geopend MOETEN worden. Wanneer we in Nederland verder willen met dit beleid van ikke ikke ikke, stem dan op de heersende macht. Wanneer we werkelijk willen dat er iets verandert, stem dan met uw hart.





