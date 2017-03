NL Doet

maar doet iedereen mee?

Nee, ook ik twijfel. Doel van deze dag is je vrijwillig in te zetten voor de medemens. Ik zet me al jaren vrijwillig in voor de maatschappij. Noem het teleurgesteld, noem het wanbeleid. Vier jaar geleden zei mijnheer Rutte een premier van ALLE Nederlanders te willen zijn. Ik betwijfel of dat zo is. Eigenlijk weet ik het wel...