ideale wereld

een nadenkertje

willen we leven in een land van valse beloftes? willen we leven in een land waar steeds meer gaat gelden: ieder voor zich? Willen we leven in een land waar de verhoudingen zoek zijn? Is het de bedoeling dat mensen nog meer vervreemd raken van elkaar? Toen ik het nummer hoorde op de radio vanavond, werd ik emotioneel. Willen we werkelijk dat we de verschillen tussen mensen benadrukken, of willen we elkaar juist respecteren, ongeacht huidskleur, geaardheid of beperking?