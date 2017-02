spelregels

De VVD is niet akkoord gegaan met de debatopstelling die bedacht was door de commerciële zender in de Rode Hoed. De partij vindt dat spelregels niet tijdens een wedstrijd gewijzigd kunnen worden. Nee, dat is mij duidelijk. Waarom wordt de belofte van de voorman van dezelfde partij van €1000,- voor iedere hardwerkende Nederlander niet op gelijke voet gesteld? Dat is mij niet duidelijk. Onbetrouwbaar, dat is deze partij. Natuurlijk, dat de belofte slecht verkiezingsretoriek was, kon ik op mijn klompen al aan voelen komen... Mensen die dit soort beloftes doen, kunnen beter gaan optreden tijdens het Carnaval. Dan kan er tenminste oom gelachen worden.