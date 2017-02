Andere artikelen







Trappist-1

een nieuw soort bier....?

Nee, geen bier, maar een nieuwe ster die ontdekt is, met waarschijnlijk 7 planeten, op welke mogelijk water voor kan komen. Water wordt door velen beschouwd als belangrijk bestanddeel voor leven. Een aantal van deze planeten zou zich bevinden in de voor ons leefbare zone. Maar kunnen er niet andere levensvormen zijn, die ook kunnen bestaan bij andere temperaturen en onder andere omstandigheden wat betreft water? Een illusie kan al weggenomen wordwen. Wij, aardse stervelingen, zullen er nooit komen. Deze ster staat op de kleine afstand van slechts ruim 39 lichtjaren. Zo snel kunnen wij nooit reizen door de ruimte, een 3D printer is er niet voorhanden. Volgens astronomische begrippen is dit een kleine afstand, te bedenken dat de Andromedanevel op een afstand is van ongeveer 4 mrd. lichtjaar.





Er zijn nog geen reacties gegeven.