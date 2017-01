Foto-opdracht dierbare voorwerpen







Nou, ja, het is een dierbaar voorwerp geworden, met daarbij de geschiedenis van het voorwerp: het is een stuk, dat zo lang ik weet op de schoorsteenmantel stond bij mijn opa. Er zat een papiertje in met een tweetal kolommen: in de eerste kolom stonden de aantallen dagelijks gelegde eieren en in de andere kolom stonden de aantallen uitgaande eieren. Verder zat er wat kleingeld in als wisselgeld. Tegenwoordig is het een tonnetje zonder functie en staat het te prijken op de kast.