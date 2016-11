Geiselwind #2 - Hotel Krone







Zoals deze zomer mijn verhaal begonnen is bij de studiereis naar Italië, zo kan ik het jaar ook afsluiten: de terugreis vanuit Tsjechië verliep via Geiselwind - Hotel Krone. Er was een verschil, de overnachting vond plaats in de nevenvestiging. Hier vond in de ochtend ook het ontbijt plaats, terwijl de avond er voor het diner gewoon op de hoofdlocatie was. De cirkel is rond.