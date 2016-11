Karlovy Vary





Een kuuroord, net als Marianske Lazné, waar ik in 1993 al eens geweest was.

Een gemoedelijk plaatsje voor een tussenstop op de terugreis. Een voldaan gevoel, omdat alle vooraf gestelde doelen verwezenlijkt waren: het boek van 'Pat a Mat' (buurman en buurman) was gekocht en tevens de cd van Krystof, waarvan regelmatig nummers te horen zijn, via dit blog. De vermoeidheid was van later zorg: eerst nog genieten van het kortstondige verblijf in deze plaats. Ook hadden we veel gehoord over het nationale drankje, 'Becherovka'. Wel gezien, niet gedronken. Het tussenhotel was eenzelfde als deze zomer op de heenreis, in Geiselwind, hotel Krone.