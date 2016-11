hrad Pernstejn





de laatste dag...

...om te studeren. ...om de cultuur te snuiven. ...om boven je zelf uit te stijgen. De tocht voerde ons naar het kasteel Pernstejn. Een leuke beklimming die volgde. Maar dat was het resultaat wel waard. Een prachtig uiticht. Evenals voorgaande dagen probeerde ik met mijn beperkte kennis van de taal toch beleefd te zijn. Dit lukte redelijk De rondleiding kwam ook door een prachtige eetzaal, waart het zo was dat iedere gast een stoel toebedeeld had gekregen met zijn of haar naam op de rugleuning. Inpandig was ook een bibliotheek, tot in de puntjes verzorgd! Via de link kasteel is te lezen hoe men leefde, en wie er zoal woorde sinds de dertiende eeuw en natuurlijk hoe men er kan komen om een bezoek te brengen. Hezký den a dikj ! (een prettige dag en dank je wel)