Brno

gids

De hoofdstad van Moravië, tevens de grootste stad.

Stad van de burcht Spilberk, een ware citadel.

Een stad met een enorme culturele waarde.

In de stad is de monnik Mendel (1822 - 1884) geboren. Hij was botanisch goed onderlegd, in feite grondlegger van de genetica.

Het voordeel voor de Nederlandse gast is, dat er een stadsgids in de eigen taal beschikbaar is!

Te vroeg klaar zijn voor vertrek is geen optie, dus hebben we gezamenlijk met een aantal mensen wat gedronken in een sportcafé. Daar konden we nog genieten van een voetbalwedstrijd, met Tsjechisch commentaar: weer een leermoment!