Bavory - de dansende berg



het begin



Tanzberg

In Bavory hadden we een wijnproeverij bij de firma Tanzberg. De onderneming is in 1999 begonnen op een plek buiten de plaats Bavory. Inmiddels is men verhuisd en valt de onderneming daadwerkelijk onder Bavory, maar niet meer onder Mikulov, zoals eerst het geval was. Speciaal aan deze excursie was het proeven van een wijn - in wording - die nog maar een maand op vat lag. Dikj!



de proeverij





eeuwenoude kelder









de pers