Foto-opdracht 'Sochou' (beelden)



Olomouc - markt





Deze week maak ik er een Tsjechische serie van. Beelden die ik er op mijn reis tegen ben gekomen. Thomas Masaryk was de eerste president van een onafhankelijk Tsjechoslowakije, na 1918. Voor dit jaar was er een eeuwenlange overheersing door de Habsburgers. De zelfstandigheid mocht maar 20 jaren duren, in 1938 was er de inval van de Nazi's. Na de oorlog namen de Communisten het stokje over.



Olomouc - drievuldigheidszuil





Lednice - burcht familie Liechtenstein





Mikulov - T. Masaryk





Olomouc - astronomische klok





Pernstejn - het ijzeren beeld