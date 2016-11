Olomouc



Ooit de hoofdstad van Moravië, nu een provinciestad met een kleine 100.000 inwoners. Volgens sommigen is de naam afgeleid van een Romeins fort dat ooit op deze plek stond, de Juliusberg. Deze naam is op zijn beurt weer afkomstig van de Romeins heerser Julius Ceasar. Tegenwoordig is Olomouc zetel van de aartsbisschop. De stad heeft, net als Praag, een astronomisch uurwerk. De kanttekening die ik moet maken, is dat dit een relatief modern uurwerk is met afbeeldingen van ambachten, aangezien het originele uurwerk in de vorige eeuw verwoest is. Een levende stad. Voor de toerist een ware uitdaging vanwege het hoogteverschil. Hier vond ik een mooi boek, dat ook in Nederland als serie voorkomt: "Pat a Mat". Zie ook de bijgevoegde foto.



zwevend kruisbeeld





uurwerk





Pat a Mat





kerk