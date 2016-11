Blansko



Hotel Macocha



Moravsky Kras Moravische Karst

De laatste dinsdagmiddag van oktober arriveerden we met de touringcar in Blansko, Moravië, gelegen in Tsjechië. We kregen een hartelijk welkom. De kamersleutels werden uitgedeeld. Een ruime kamer met douche en televisie (alleen heb ik de televisie weinig gebruikt). Holiday hotel Macocha (spreek uit: Massogga) was de bestemming. Macocha staat voor stiefmoeder. Later in het verhaal kom ik hier op terug. De eerste avond was een avond van kennismaken, met gebruiken, met de stad: het eerste bezoek aan Albert volgde. De eerste winkelketen die in Tsjechië durfde te investeren na de omwenteling. Macocha is ook de naam van een rots niet ver van de stad. Een stiefmoeder zou haar stiefzoon van de rots in een kloof hebben gegooid. De Punkvagrotten bij de rots zijn werkelijk adembenemend: vele stalagmieten en stalacpieppiep (zoals we gekscherend zeiden), sieren het gangenstelsel, waaronder de stalagmieten Romeo en Julia.Voor elkaar gemaakt, maar niet in staat om tot elkander te komen. Een in totaal acht dagen durende reis, maar op zich veel te kort om alle indrukken te verwerken. Het meertje op foto 4 is bij de Macochakloof.



treintje richting grot









meertje





Macocha





Watermolen bij de Moravsky Kras