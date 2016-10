Foto-opdracht spelletjes







Spelletjes kun je in groepsverband doen, maar daar heb ik niet voor gekozen. Spelletjes kun je getweeën doen. Spelletjes kun je ook alleen doen. Enfin, vaak is het hele leven te beschouwen als een groot spel.... Foto 1 laat eigen fabricaat zien van een gipsen schaakspel. Foto 2 laat een sudoku puzzelspelboek zien. Ik speel zelf nog even verder...