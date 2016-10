Leven van Mars #2



de maan als springplank naar Mars?



Schiaparelli

De ruimtesonde van de ESA moet onderzoek gaan doen. Of de landing vlekkeloos verlopen is, is nog niet duidelijk. De Orbiter die om de planeet cirkelt, levert wel puik werk. Misschien komen we aan de weet of het aardse leven met een komeet uit de ruimte via Mars naar aarde is gekomen. Misschien bestaat er niet verder ontwikkeld leven op de rode planeet bestaat, omdat de omstandigheden niet optimaal zijn voor deze ontwikkeling. Wie weet wat we tegenkomen. Dient deze missie misschien ook als voorbode van bemande vluchten naar onze rode buurman? Interessant is het om te volgen. Berichten over ontwikkelingen zullen zo nu en dan op mijn blog vermeld worden.