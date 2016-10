Foto-opdracht (niet-eetbare) bessen



fuchsia





Bessen, eetbaar, zoals rode bes of kruisbes. Nee, deze opdracht gaat over bessen aan de conifeer en fuchsia. De fuchsia krijgt bij de uitgebloeide bloemen zaadvormende bessen. Waarschijnlijk heeft de conifeer hetzelfde principe, alleen zal deze nooit bloemen dragen. Hoeveel verschillende soorten fuchsia's er zijn is mij onbekend, maar van de conifeer bestaan meer dan 600 soorten



conifeer