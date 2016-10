FC Twente - Sparta Praha

1-0 Waldus 2-0 Roord

In deze wedstrijd voor de Women's Championsleague kregen de dames in de eerste helft spreekwoordelijk geen poot aan de grond. Tijdens de tweedehelft keerden de kansen. Naarmate de tijd vorderde kreeg het Nederlandse team meer te vertellen. Tien minuten voor tijd een hoekschop en in twee instanties werd de kans benut. De blessuretijd gaf verlossing: een vrije trap die fraai door Roord fraai werd binnengeschoten. Volgende week woensdag om 18.00 uur de aftrap in Praag. Succes!