Bankdrukken





en andere 'rariteiten'

Bij de valide sporter ziet men gewichtheffen, bij de Paralympiërs een variant: bankdrukken. Voor het eerst in de geschiedenis heeft een Nederlandse sportster een medaille op dit onderdeel behaald. Boccia is een variant van jeu de boules: echter, nu vanuit een rolstoel. Fascinerend om te zien. Net zoiets is goalball: de deelnemer is geblinddoekt en moet door middel van een uitstekend gehoor de bal met belletjes tegen zien te houden zodat deze niet tegen de achterwand komt. Voor meer informatie heb ik voor de drie genoemde sporten een link toegevoegd.